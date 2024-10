Migranti: Kelany (Fdi), ‘con governo Meloni risultati evidenti’

4 Ottobre 2024

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Spiace leggere le dichiarazioni di monsignor Perego sul decreto flussi appena licenziato dal governo, con cui afferma che con questo provvedimento aumenterebbe il lavoro irregolare e le morti in mare. Evidentemente non ha letto le norme e non sa cosa effettivamente è stato fatto. Questo governo ha finalmente messo ordine nella gestione dei flussi regolari, prevedendo una quota di oltre 450.000 ingressi tre anni, cosa mai fatta dalle sinistre che per anni hanno tenuto i flussi bloccati a vantaggio dell’immigrazione irregolare”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito.

“Con le nuove norme aumentano i controlli e si inizia a dare soluzioni alle truffe che la criminalità organizzata operava sul sistema del click day; si dà un colpo al caporalato e si tutelano i migranti che incappano nelle maglie dello sfruttamento. Infine si regolamenta ancor meglio il coordinamento dell’attività delle ong con guardia costiera, a vantaggio di operazioni di salvataggio ordinate. Dopo anni in cui la sinistra ha ritenuto di non occuparsi di immigrazione, questo governo ha modificato completamente approccio e i risultati si vedono”, conclude Kelany.