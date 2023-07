Migranti: Kelany (Fdi), ‘Meloni si dimostra leader internazionale di valore’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Il successo della Conferenza internazionale sullo sviluppo e le immigrazioni promossa dal governo Meloni segna il totale cambio di paradigma nell’approccio alla tematica migratoria. La visione strutturale e sistemica del problema è al centro dell’attività del governo e il coinvolgimento dei Paesi dell’area mediterranea, del Corno d’Africa e dei Paesi arabi è una tappa fondamentale per l’avvio di quel processo virtuoso che porterà cooperazione per lo sviluppo e azioni concrete per spezzare il traffico dei migranti. Meloni ha dimostrato ancora una volta di essere un leader internazionale di altissimo spessore, riportando l’Italia al centro dello scacchiere geopolitico”. Lo dichiara Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia.