Migranti: La Russa, ‘accordo? Parola grossa ma non siamo isolati’

Ottobre 6, 2023

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – “L’accordo sui migranti? È una parola grossa. Dico che non siamo isolati, ma dire che c’è un accordo è altrettanto sbagliato che dire ‘Italia isolata’. Credo che si stiano tutti rendendo conto che quando dicevamo ‘attenzione, l’immigrazione è un problema’ non lo dicevamo per creare allarme a guadagnare voti, ma per guardare avanti e capire che più si va avanti in determinate situazioni geopolitiche più il problema dell’immigrazione diventerà esplosivo”. Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa parlando alla convention ‘Italia, le radici della bellezza, organizzata da Fratelli d’Italia a Brucoli (Siracusa).”Se il nostro grido di allarme che dura da diversi anni fosse stato recepito nella sua correttezza saremmo diversamente collocati nel rapporto con l’Europa. L’Italia avrebbe dovuto fare con tutti i governi quello che sta facendo Meloni: cercare disperatamente di fare capire agli altri Paesi che non è possibile scaricare il problema sull’Italia”, dice. “Se non succede nulla, si moltiplicheranno gli arrivi”, ha concluso.