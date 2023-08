Migranti: Laureti (Pd), ‘da governo Meloni solo indifferenza, cinismo e cattiveria’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Altri 41 migranti, partiti dalla Tunisia, morti annegati al largo di Lampedusa. C’è dolore, profondo dolore. E poi c’è rabbia: tanta rabbia per questo centrodestra totalmente incapace di fare alcunché dopo le tante chiacchiere della campagna elettorale. Di fronte a tutti questi morti la linea del governo Meloni in fondo è una e una sola, sintetizzabile in tre parole: indifferenza, cinismo, cattiveria”. Così su Twitter Camilla Laureti, componente della segreteria del Partito democratico.