Migranti: Lega, ‘grave clima odio vs legali Salvini e silenzio su video contro Bongiorno’

24 Ottobre 2024

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “È molto grave il silenzio che, soprattutto da sinistra, avvolge la vicenda dei video intimidatori di Oscar Camps contro l’avvocato Giulia Bongiorno e in generale sul clima di odio contro i legali di Matteo Salvini che da giorni ricevono minacce. Minacce che si sono moltiplicate dopo l’ultima udienza di Palermo dove Giulia Bongiorno ha sbugiardato Open Arms, e per questo è stata aggredita dalla ong e dai media di sinistra. Il Pd, da sempre premuroso con l’organizzazione spagnola specializzata in sbarchi in Italia, non ha niente da dire?”. Così una nota della Lega.