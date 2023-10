Migranti: Lega su nuova sentenza Apostolico, ‘giustizia o politica? Si intervenga’**

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Giustizia o politica? Prima in una piazza dove si insultano le Forze dell’Ordine e si difendono gli sbarchi, poi in tribunale per rimettere in circolazione altri clandestini. Un intervento è necessario, come consentito dalla Costituzione, per rispetto della legge, del buonsenso e del popolo italiano”. Così una nota la Lega a commento dell’ultima sentenza di Catania e della decisione della giudice Iolanda Apostolico di non convalidare i trattenimenti nel centro richiedenti asilo di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti tunisini.