Luglio 27, 2022

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo deciso oggi di non votare a favore del rifinanziamento della missione di sostegno alla Guardia Costiera Libica. L’anno scorso avevamo votato con l’impegno ad un percorso di cambiamento. Questo impegno non si è poi realizzato”. Lo annuncia in un tweet il segretario dem, Enrico Letta.