Migranti: Letta, ‘servono politiche che funzionino, no propaganda’

Dicembre 13, 2022

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Dal discorso della premier Giorgia Meloni in aula emerge una “continuità” con le politiche tenute fin qui dall’Italia e “questo dimostra che l’Europa è più forte di ogni sovranismo”. Così Enrico Letta in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio ue.

“Ma attenzione a non forzare col doppio linguaggio. Non funzionano con temi come l’immigrazione. Sull’immigrazione c’è bisogno di politiche che funzionino e non solo di propaganda”.