Migranti: Libia, ‘violenze trafficanti contro paesi transito, affrontare insieme problema’

Luglio 23, 2023

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Dobbiamo parlare dei motivi veri delle cause della migrazione. Sono la povertà e la mancanza di finanziamenti, e poi le condizioni interne e il cambiamento climatico, che ha ridotto ancora di più le opportunità lavorative. Tutto ciò trasforma gli africani in vittime dei trafficanti, e affrontano le tragedie che avvengono nel deserto e in mare. I paesi di transito subiscono violenze da parte di queste organizzazioni”. Lo ha detto Mohamed Younis Ahmed al-Menfi, presidente del Consiglio Presidenziale della Libia, parlando alla Farnesina alla Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni’.

“Affrontare questi problemi ci costa risorse – ha aggiunto al-Menfi – Tutto ciò ci fa considerare le migrazioni un fenomeno mondiale. Dobbiamo trovare soluzioni, insieme. La Libia subisce i colpi dei gruppi criminali, essendo paese di transito, e da sola non può affrontare il problema”.

“Dobbiamo puntare sullo sviluppo, rafforzare e aiutare i paesi di transito – ha concluso il Presidente del Consiglio Presidenziale della Libia – Dobbiamo lottare insieme contro le organizzazioni criminali salvaguardando le vittime di questo fenomeno e programmando un numero di emigranti legale stabilito secondo i bisogni dei paesi d’arrivo”.