Migranti: Loizzo (Lega), ‘anche Minniti riconosce sforzi Meloni’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “L’intervista di Marco Minniti oggi al Secolo d’Italia è importante perché riconosce gli sforzi del governo Meloni in materia di immigrazione e afferma che si tratta di un problema strutturale e non di un’emergenza”. Lo afferma Simona Loizzo, deputata della Lega. “Minniti dà atto all’Italia – spiega – di avere abbracciato una politica estera incentrata al dialogo e riconosce ciò che Matteo Salvini ha sempre detto e cioè che si tratta di una questione che riguarda l’Europa e non l’Italia”.

“Minniti dà una lezione importante alla sinistra su un tema globale, smentendo quella visione assolutamente riduttiva che ha portato, negli anni dei governi di sinistra, ad accogliere tutti senza nessun ragionamento politico globale”, conclude Loizzo.