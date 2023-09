Migranti: Loperfido (Fdi), ‘impossibile accettare proposta Parigi-Berlino’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “L’obiettivo prioritario per Fratelli d’Italia e per tutto il governo Meloni è quello di proteggere i confini esterni dell’Unione europea. In quest’ottica è assurdo pensare che si possa in qualche modo dare seguito alla richiesta di Parigi e Berlino che, essendosi accorti dell’aumento del flusso migratorio verso di loro, bloccano i confini e inaspriscono i controlli lungo le frontiere europee. Non accettiamo che ci venga fatta la morale su un tema così delicato e complesso. La solidarietà, l’accoglienza e il contrasto al traffico di essere umani devono essere un tema europeo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, componente della commissione Esteri a Montecitorio.