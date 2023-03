Migranti: Louise Michel, ‘noi bloccati a Lampedusa mentre gente muore, vergogna Ue’

Marzo 29, 2023

Palermo, 29 mar. – (Adnkronos) – “In questi giorni si sono verificati almeno due naufragi. Ci viene impedito di salvare mentre le persone vengono lasciate morire ogni giorno. E’ vergognoso. Queste morti pesano sull’Europa”. E’ l’atto d’accusa del team di Louise Michel, la nave umanitaria bloccata in porto a Lampedusa dopo lo sbarco, sabato scorso, di 180 persone soccorse in quattro diverse operazioni. “Detenuta per non aver ignorato le chiamate di soccorso mentre si dirigeva verso un porto sicuro e, secondo le autorità italiane, per aver salvato troppe persone”, dicono dall’ong a proposito del fermo amministrativo di 20 giorni in applicazione del decreto Piantedosi.