Migranti: lunedì 27 voto fiducia Camera su decreto legge su protezione internazionale

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – È previsto per lunedì 27 novembre alla Camera, con dichiarazioni di voto a partire delle 12 e inizio della chiama alle 13.30, il voto di fiducia, che verrà posta venerdì 23, sul decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell’Interno. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. Il provvedimento, in prima lettura alla Camera, va convertito entro il prossimo 4 dicembre.