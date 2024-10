Migranti: Lupi (Nm), ‘decreto flussi modo migliore per contrastare clandestini’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Il decreto flussi e’ il modo migliore per contrastare l’immigrazione clandestina e dare un lavoro dignitoso ed un progetto di vita a chi arriva in Italia. Bisogna proseguire su questa strada, anche perché e’ un elemento positivo sia per la società sia per l’economia, ed aumentare gli accordi internazionali per accogliere progressivamente più persone”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi moderati.