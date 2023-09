Migranti: Lupi (Nm), ‘lotta a traffico di esseri umani sia priorità internazionale’

Settembre 21, 2023

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “La lotta al traffico di esseri umani, a questa nuova abietta forma di schiavismo deve essere una priorità internazionale. Sosteniamo con forza la posizione espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Onu. È chiaro che non basta combattere gli scafisti della morte per affrontare un flusso migratorio epocale, ma che occorre mettere in campo una strategia complessiva, che coinvolga gli stati nazionali e l’Unione europea. Dobbiamo coniugare fermezza e solidarietà, incentivare gli ingressi regolari per dare la dignità di un lavoro a chi viene in Italia e portare avanti il nuovo Piano Mattei per l’Africa”. Lo ha detto il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi, in questi giorni impegnato negli Stati Uniti in una serie di incontri politici e istituzionali.