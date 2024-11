Migranti: Lupi, ‘parole Mattarella nostre, democrazia Italia gode di ottima salute’**

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Facciamo nostre le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l’Italia è un grande paese europeo con una solida democrazia, in cui, per fortuna, c’è una dialettica, talvolta eccessivamente aspra, tra visioni differenti. Riteniamo infondate le preoccupazioni di Elon Musk: attraverso libere elezioni sono le persone, il popolo, a scegliere chi eleggere in Parlamento, a decidere le maggioranze ed il governo che, grazie al grande lavoro di Giorgia Meloni ed ai quattro partiti che lo compongono, gode di ottima salute”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.