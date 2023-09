Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “La posizione del governo ci sembra quella più giusta: da una parte la fermezza, l’Italia è il confine dell’Europa, bisogna combattere gli schiavisti della morte e lavorare per un piano Mattei per l’Africa, dall’altra quella del dialogo in Europa, Francia e Germania sono due partner indispensabili”. Lo dice Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio.