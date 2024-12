Migranti: M5S, Colucci-Maiorino (M5S), ‘avanti con propaganda che non risolve nulla’

23 Dicembre 2024

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Altro che avanti con soluzioni innovative: avanti con propaganda che non risolve nulla e con la bugia che il problema dell’accordo albanese fossero i giudici politicizzati”. Lo affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle delle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, Alfonso Colucci e Alessandra Maiorino.

“A novembre, mentre in Italia sbarcavano 8 mila migranti, in Albania -ricordano- ne sarebbero stati ospitati 19 se il loro fermo fosse stato convalidato dai giudici. Ma ipotizzando anche un numero maggiore di trasferimenti, non di decine ma di centinaia al mese e quindi qualche migliaio l’anno, saranno sempre pochissimi rispetto alla media mensile di 5-6 mila migranti sbarcati sulle nostre coste quest’anno. Una percentuale così bassa da non scoraggiare le partenze, senza considerare la concreta possibilità che i migranti vengano istruiti a dichiararsi provenienti da Paesi non compresi nella lista di quelli sicuri per evitare il trasferimento in Albania. Di certo questa ‘soluzione innovativa’ ha solo una cosa: le centinaia di milioni dei contribuenti usati per pagare questo spot della Meloni”.