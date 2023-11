Migranti: M5S, ‘no ratifica Parlamento trattato Albania? Ciriani riferisca in aula’**

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Apprendiamo che il ministro Ciriani ha dichiarato che l’accordo con l’Albania non passerà per le Camere” spiegando che esiste già un accordo internazionale che regola la materia e “si tratta di un accordo di collaborazione rafforzata già previsto dagli accordi internazionali precedenti siglati tra i due Paesi e quindi il passaggio alle Camere non serve. Noi vorremmo rimarcare la delicatezza invece di questo trattato internazionale che pone problemi di diritto d’asilo, di giurisdizione, di compatibilità con il diritto Ue, pone un tema di extraterritoralità e di costi e conti per l’Italia”. Così Alfonso Colucci dei 5 Stelle intervenendo in aula alla Camera .

Colucci ha citato articoli della Costituzione che imporrebbero invece il passaggio parlamentare: “In particolare l’articolo 80 della Costituzione che dice che è necessaria la ratifica laddove il trattato internazionale importi variazioni territoriali e qui c’è un tema di extraterritorialità e che comporti di oneri alle finanze e qui stiamo parlando di milioni di euro erogati all’Albania, costi per questi centri a carico dell’Italia e si ipotizza il vincolo di una somma di 100 milioni di garanzia per obblighi pecuniari per l’Italia che derivano dall’accordo stesso”. Quindi conclude Colucci “chiediamo un’informativa urgente al ministro Ciriani che ci riferisca su queste gravi dichiarazioni”.