Migranti: M5S-Pd-Avs, ‘accordo Albania si discuta in Parlamento, gravi parole Ciriani’**

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Dopo i 5 Stelle anche Alleanza Verdi e Sinistra e Pd si sono unite alla richiesta di informativa urgente del ministro Luca Ciriani sull’assenza di necessità della ratifica del Parlamento del trattato siglato tra Italia e Albania sui flussi migratori. “Troviamo anche noi molto gravi le affermazioni del ministro Ciriani. E’ del tutto inaccettabile”, dice Nicola Fratoianni intervenendo in aula alla Camera.

Quindi Enzo Amendola del Pd: “Anche ci associamo a questa richiesta avanzata” da M5S e Verdi-Sinistra. “Dinanzi a un atto politico che è stato descritto come un ‘metodo rivoluzionario’ è evidente che questo Parlamento abbia il diritto di conoscere il testo nato da questo metodo rivoluzionario. Io so se sia un trattato che va ratificato o un memorandum che va discusso. Abbiamo saputo che in questo protocollo si dice che ci sarà personale italiano in Albania: polizia, funzionari, burocrati” e per missioni del genere all’estero ci sono “garanzie” per i funzionari”.

“Noi vorremmo capire se si tratta di una scelta utile per il paese -aggiunge Amendola- e vorremo parlare anche con il ministro Piantedosi e con il ministro Tajani visto che da quando ne ho memoria i memorandum e i trattati li fa la Farnesina e non palazzo Chigi”. E’ “Il Parlamento la sede in cui si discute ogni atto di un Paese sovrano. Anche la maggioranza dovrebbe associarsi a questa richiesta”.