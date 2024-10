Migranti: M5S-Pd-Avs, ‘Piantedosi in aula, chiarezza su naufragio Roccella Jonica’**

28 Ottobre 2024

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Chiediamo un’informativa urgente al ministro Piantedosi sul naufragio avvenuto la notte del 17 giugno scorso a Roccella Jonica. Colgo l’occasione per ringraziare Report e tutto il giornalismo d’inchiesta altrimenti alcuni episodi resterebbero insabbiati così come sembra essere la volontà di questo governo. Un governo che occulta e questo sembrerebbe sia stato fatto su quanto accaduto la notte del 17 giugno”. Così Vittoria Baldino dei 5 Stelle in aula alla Camera. “Il governo chiarisca l’esatta dinamica dei fatti”.

Una richiesta a cui si sono uniti anche Pd con Andrea Casu: “Abbiamo visto tutti le immagini grazie a Report e al giornalismo d’inchiesta. Il governo ora deve spiegare, è indispensabile che il ministro Piantedosi venga in aula. Noi lo chiediamo fortemente come gruppo Pd”. Quindi anche Allenaza Verdi e Sinistra con Francesco Mari: “Se le cose stanno come descritte sarebbe davvero inquietante e quindi è assolutamente indispensabile che il ministro dell’Interno riferisca alla Camere”.