Migranti: M5s, ‘redenzione Tajani, se non una giravolta’

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov (Adnkronos) – “Una redenzione di Tajani, se non la vogliamo chiamare una giravolta. Le opposizioni e il M5s avevano ragione”. Lo ha detto Alfonso Colucci, del M5s, alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazione del governo sull’accordo Italia-Albania sui migranti.

“Il governo ha omesso i costi, li dico io: 80 milioni, di cui 100 depositati in garanzia. Sono costi enormi. Chi pagherà? I cittadini italiani che già oggi versano lacrime e sangue, che non arrivano a fine mese e la cui situazione non potrà che peggiorare grazie alle politiche di bilancio del governo Meloni”, ha spiegato Colucci.