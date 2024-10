Migranti: Macron, ‘hub esterni? Funziona solo modello che rispetta valori europei’ (2)

17 Ottobre 2024

(Adnkronos) – “Vogliamo proteggere le nostre frontiere – dice ancora Macron -, lottare contro gli irregolari, ma restando fedeli alla nostra storia, ai valori e ai principi dei diritti umani. Nella nostra visione, la presidente della Commissione europea ne è la custode”. Alla riunione di questa mattina organizzata da Meloni Ursula von der Leyen, per Macron, “è andata per spiegare cosa si può fare rimanendo in questo quadro”, dunque a “difendere i trattati europei”.