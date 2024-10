Migranti: Magi a Meloni, ‘centri Albania dissuasione? Oggi sbarcati oltre mille…’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Sui centri in Albania Giorgia Meloni proprio non ce la fa a non mentire agli italiani: alla Camera in sede di replica è riuscita a dire che punta sul fattore ‘dissuasione’ di questi cpr rispetto alle partenze. I migranti sono talmente dissuasi che solo oggi, mentre ne trasportavano 16 in Albania, in Italia ne sono sbarcati oltre mille. Di questi 16 migranti chissà quanti torneranno in Italia in una inutile, crudele e costosa spola tra i due Paesi. La realtà è che i centri in Albania sembrano più il cucchiaino con cui Giorgia Meloni sta cercando di svuotare l’oceano. Il problema è che è tutto pagato dagli italiani e sulla pelle di poveri cristi”. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.