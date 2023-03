Migranti: Magi a Meloni, ‘no calunnie, valore di chi salva resta, è cambiato indirizzo politico?’**

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Proprio perchè noi non abbiamo mai voluto calunniare i servitori dello Stato, dobbiamo ricordare che a quelle latitudine uomini della Guardia Costiera e dalla Marina Militare hanno effettuato salvataggi. La domanda è: cosa è cambiato? Non nell’onore e nelle capacità degli uomini che servono lo Stato ma nell’indirizzo politico che viene dato”. Così Riccardo Magi nella replica a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera.

“E’ ora di finirla sulla farsa della Sar libica: non è in grado di effettuate salvataggi in linea con gli standard delle convenzioni internazionali. La domanda non è quella dell’assurdo ribaltamento dei ruoli per cui lei chiede ai giornalisti se qualcuno pensa davvero che le autorità italiane non abbiano voluto salvare vite umane, la domanda è se è stato fatto di tutto e se è stato fatto al meglio: rispondere a questa domanda è rispondere ai principi della nostra Costituzione. Lei dovrebbe piuttosto utilizzare questa situazione per andare da partner europei e chiedere un’operazione congiunta”.

“Questo è quello che noi crediamo andrebbe fatto e purtroppo c’è qualcosa che lega questo fatto con quanto avvenuto a Cutro e cioè una svalutazione della priorità del salvataggio in mare. Capiamo il suo imbarazzo visto che fino a poco tempo fa diceva che andavano affondate la navi delle Ong e che andava fatto” il blocco navale.