Migranti: Magi a Piantedosi, ‘con Albania costo accoglienza esplode a 3 miliardi’

4 Dicembre 2024

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Il governo vuole lasciarsi aperta la strada dei centri in Albania per il futuro ma la spesa di 1 miliardo di euro che può facilmente essere quantificata per il centro vuoto in Albania si aggiunge, e non si sottrae, ai costi per l’accoglienza citati da Piantedosi rispondendo al mio Question Time, cioè 2 miliardi. Costi che lievitano dunque a 3 miliardi di euro”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, in replica al Question Time al Ministro Piantedosi.

“Del resto, solo 23 persone sono state finora detenute in quel centro per poche ore, nulla rispetto alle migliaia di persone che sono arrivate in Italia nei mesi scorsi. La verità è che avete mentito ai cittadini italiani quando avete detto che quella del centro in Albania era una soluzione definitiva per il problema dei migranti irregolari nel nostro paese. La verità è che avete mentito quando avete detto ai cittadini italiani che i tribunali del nostro paese impedivano con le loro decisioni di rimpatriare le persone: non c’entra nulla e, come voi sapete, l’unico modo per rimpatriare le persone è fare un numero maggiore di accordi di rimpatrio con i paesi di origine, ma su questo il governo è abbastanza fermo”.

“Il vostro fallimento – ha continuato Magi – è segnato dal fatto non solo che quei centri attualmente sono vuoti ma anche dal fatto che avete emanato otto decreti sulla materia dell’immigrazione. Continuate a dire che gli sbarchi sono diminuiti, ma arrivano migliaia di persone e i centri sono vuoti: forse – ha concluso Magi – fareste bene a cominciare a considerare come riconvertire quella struttura costosissima e inutile”.