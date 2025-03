Migranti: Magi, ‘altro torturatore libico in Italia, Meloni venga in aula’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Un altro torturatore libico, su cui pende una denuncia alla Corte Penale internazionale per oltre 500 crimini commessi, accolto a Roma come un pascià e curato presso una struttura sanitaria della Capitale. Meloni deve venire al più presto a riferire in aula ed eviti di mettergli a disposizione aerei di stato per tornare tra gli onori in patria come ha fatto per Almasri. Soprattutto è il momento di una commissione parlamentare d’inchiesta sull’attuazione degli accordi Italia-Libia, per cui ho presento una proposta di legge alla Camera”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi.