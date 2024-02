Migranti: Magi-Cucchi-D’Elia, ‘Cpr vere e proprie gabbie, vanno chiusi’

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Vere e proprie gabbie, luoghi terribili”, dove “le persone ti guardano con gli occhi della disperazione”, strutture che “vanno chiuse”. A dirlo all’unisono Riccardo Magi, segretario di Più Europa, e le senatrici Ilaria Cucchi (AVS) e Cecilia D’Elia, in una conferenza stampa a Montecitorio convocata all’indomani della visita al Cpr di Ponte Galeria.

“Un sistema illegale di pura afflizione, pentole a pressione”, dove “per sedare le persone” non si esita a ricorrere all'”abuso di psicofarmaci”, aggiungono Magi e Cucchi, senza dimenticare che “tre su dieci” di queste strutture sono oggetto di inchieste giudiziarie.

“Bisogna aver visto, impossibile descrivere, è un non luogo”, con “una sospensione drammatica delle garanzie, del percorso di vita delle persone”, chiude D’Elia, che invita tutti i parlamentari ed in particolare i componenti della commissione Diritti umani a compiere una visita in uno di questi centri.