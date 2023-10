Migranti: Magi, ‘da Nordio imbarazzo e contraddizioni’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Il ministro Nordio visibilmente imbarazzato per la questione che gli abbiamo posto e per i termini in cui l’abbiamo posta e forse anche per la vicinanza del vicepresidente Salvini che gli era seduto a fianco, non ha affatto risposto alla nostra domanda e anzi si è platealmente contraddetto. Si è detto allineato perfettamente con Meloni e al contempo ha ribadito la difesa dell’indipendenza della magistratura ma Meloni e Salvini hanno definito le decisioni del tribunale di Catania definendole un attacco a un esecutivo democraticamente eletto come se un giudice dovesse necessariamente conformarsi ai provvedimenti del governo anche quando , come in questo caso, sono platealmente in contrasto con il diritto europeo”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.