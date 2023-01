Migranti: Magi, ‘da Piantedosi propaganda fake su Ong’

Gennaio 10, 2023

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “È incredibile che il ministro Piantedosi rilanci la vecchia fake news delle Ong come pull factor. Le più autorevoli ricerche hanno smentito categoricamente qualsiasi correlazione tra il numero di partenze dalle coste nordafricane e l’attività di salvataggio in mare compiuta dalle Ong che, come noto, salvano un numero esiguo di persone rispetto agli arrivi nel nostro Paese. Così come è stata smentita ogni relazione tra la presenza delle Ong e la tipologia di imbarcazioni utilizzate. Anziché occuparsi di dare al nostro Paese una normativa più rigorosa e efficiente in materia di ingressi regolari , il ministro dell’Interno fa propaganda”. Così il deputato e presidente di Più Europa, Riccardo Magi.