Migranti: Magi, ‘da tribunale Catania colpo a governo su tutta la linea’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “La pronuncia del tribunale di Catania è un colpo pesante per la credibilità e l’azione del governo perché sancisce quello che avevamo denunciato al momento della discussione parlamentare ossia l’illegittimità delle decisioni del governo su tutta la linea”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“È significativo – prosegue – che il tribunale disapplichi la norma italiana perché non conforme con la direttiva europea che il ministro Piantedosi aveva usato retoricamente come copertura per le nuove norme. E il tribunale ha rilevato un contrasto con la normativa europea su tutta la linea: dall’uso generalizzato del trattenimento al fatto che la mancanza di risorse economiche o la mera provenienza da un cosiddetto ‘Paese sicuro’ non può giustificare di per sé il trattenimento”. “Per questo sono curiosi i commenti della maggioranza: la legge è uguale per tutti, è la destra che vorrebbe il mondo al contrario”, conclude Magi.