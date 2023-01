Migranti: Magi, ‘dal governo nuovi aiuti a criminali libici’

Gennaio 30, 2023

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Mentre in commissione discutiamo il vergognoso Decreto Ong, il presidente della Commissione Affari Europei Giglio Vigna calunnia le Ong definendole soggetti che ‘escono tutti i giorni dalla legalita’ e intrattengano rapporti con criminali della peggior specie’”. Così il deputato e presidente di Più Europa Riccardo Magi, intervenendo nel corso dell’esame del provvedimento in commissione.

“In realtà i veri criminali sono gli agenti della Guardia Costiera libica che ancora nel naufragio del 25 gennaio scorso se ne sono fregati di salvare vite umane anzi le hanno messe a rischio con le proprie manovre e non sono intervenute nella ricerca dei dispersi. Purtroppo tutti i nostri governi dal 2017 ad oggi hanno fornito mezzi a questi criminali, ancora ieri il governo italiano ha confermato la consegna di altre cinque motovedette che saranno usate non per il salvataggio ma per operazioni di cattura che a volte vedono anche le persone lasciate morire in acqua”, conclude Magi.