Migranti: Magi, ‘decreto esacerba scontro con magistratura’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Tanto rumore per nulla: la norma varata ieri dal governo non potrà superare in alcun modo i criteri fissati dalla corte di giustizia dell’Unione Europea perché quei criteri restano sovraordinati rispetto anche alla decisione del governo italiano. A me sembra non solo che questo decreto non sia risolutivo ma che è volto soprattutto a esacerbare lo scontro con la magistratura”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, conversando con i cronisti a Montecitorio.

“Egitto Paese sicuro? Sono andato sul sito Viaggiare Sicuri del ministero degli Esteri e c’è un appello a tutti gli italiani a prestare la massima attenzione in particolare a non parlare di questioni politiche, nemmeno al bar. anche al bar, citando proprio il caso Regeni. Se l’Egitto non è sicuro per un turista italiano, figuriamoci per un egiziano: sappiamo che le sparizioni forzate, gli arresti arbitrari, i casi di tortura sono numerosi”, ha concluso Magi.