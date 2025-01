Migranti: Magi, ‘dopo Piantedosi ancora più urgente Meloni in aula’

23 Gennaio 2025

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “A maggior ragione dopo le affermazioni del ministro Piantedosi oggi in Senato, è irrinunciabile che la presidente del Consiglio Meloni riferisca in prima persona e urgentemente al Parlamento sul caso Almasri Habish”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Sarebbe tutto esilarante se non fosse gravissimo: dalla ricostruzione fornita sembrerebbe infatti che Nordio non sia stato informato e per questo sia avvenuta la scarcerazione, mentre invece Piantedosi, prontamente informato, avrebbe espulso Almasri. Tutto questo è assurdo e ridicolo: è evidente che la scarcerazione così come l’espulsione siano state determinate da una volontà politica. Meloni non ha più alternative: venga in aula ad assumersi la responsabilità davanti agli italiani, alla comunità internazionale. Lo faccia almeno per rispetto di tutte quelle persone torturate e uccise dal macellaio Almasri”.