Migranti: Magi (+Eu), ‘bene missione europea, governo schizofrenico sui flussi’

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Il governo italiano, quello del blocco navale, sta operando una politica ipocrita e schizofrenica sui migranti, per cui mentre da un lato ha criminalizzato l’attività delle Ong che fanno salvataggio in mare, dall’altro chiede loro aiuto nei salvataggi continuando a spedirle in porti lontani per lo sbarco. La schizofrenia è ancora più eclatante quando il governo Meloni, che non ha ancora modificato la legge Bossi-Fini come pure avevano annunciato alcuni suoi esponenti, dispone un aumento degli ingressi dei lavoratori con un nuovo decreto flussi. Tutto ciò certifica il fallimento della retorica sovranista degli ultimi anni sull’immigrazione”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Da questo punto di vista, +Europa sostiene convintamente non solo il reclamo presentato oggi dalle Ong alla Commissione europea contro le leggi inumane dell’Italia in materia di salvataggi in mare, e sostiene altrettanto convintamente il voto odierno del Parlamento europeo che chiede una missione Ue di ricerca e soccorso, cosa che invochiamo da sempre”, conclude Magi.