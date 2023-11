Migranti: Magi (+Eu), ‘Guantanamo italiana in Albania crudele mossa propagandistica’

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – “La Guantanamo Made in Italy che Giorgia Meloni vuole costruire in Albania è solo un’altra crudele mossa propagandistica del governo. Fallito il tanto sbandierato accordo con la Tunisia, ora vorrebbe inviare poco più di 30mila migranti l’anno nei Cpr costruiti su territorio albanese. Considerato che dall’inizio del 2023 ad oggi sono arrivati quasi 150mila persone, è evidente a tutti che Giorgia Meloni ci sta rifilando l’ennesima sola”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Tutto questo in contrasto con le convenzioni internazionali, calpestando il diritto europeo e facendosi beffe dello stato di diritto e del diritto dei migranti. Meloni – continua Magi – non ha detto quanto personale italiano sarà impiegato per gestire i Cpr, ha tenuto nascosti i costi di questa operazione, non ha fatto chiarezza sulla eventuale contropartita economica che Roma darà a Tirana: questo accordo con l’Albania ha tutta l’aria di essere una truffa sulla pelle di naufraghi e richiedenti asilo. L’Europa fermi questa follia della nostra premier”.