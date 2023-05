Migranti: Magi (+Eu), ‘Italia-Francia? Il problema è la credibilità del nostro governo’

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Al di là delle questioni di rispetto del ‘bon ton’ istituzionale, il fondo il governo francese ha ragione. Quando per mesi Meloni e Tajani sostengono che i movimenti secondari alla frontiera non possono essere fermati se non si bloccano prima gli ingressi in Italia è ovvio che poi da parte della Francia ci si senta presi in giro”. Lo ha detto Riccardo Magi a margine del flash mob di +Europa a Montecitorio sul Pnnr.

“Ricordiamo che l’Italia non è il Paese che accoglie più richiedenti asilo e immigrati, Francia e Germania ne accolgono di più -ha spiegato il segretario di +Europa-. Ma il problema è di credibilità, il nostro governo non è credibile nel costruire nuove politiche europee e qundi farebbe bene Tajani ad andare all’incontro con il governo francese mettendo sul tavolo delle proposte”.