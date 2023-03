Migranti: Magi (+Europa), ‘Piantedosi si dimetta, scarso senso istituzioni’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Piantedosi dovrebbe dimettersi perché ha dimostrato scarsissimo senso delle istituzioni, oltre che mancanza di pietà umana”. Lo ha detto a ‘Omnibus’ su La7 il segretario e deputato di Più Europa, Riccardo Magi.

“Quello che è successo – ha sottolineato Magi – è una tragedia di dimensioni apocalittiche e le ricostruzioni che abbiamo ascoltato, così come quelle che leggiamo sui giornali, sono esclusivamente frutto di elementi che abbiamo. Cosa dobbiamo fare per avere una ricostruzione da parte del Governo italiano? Non si tratta di strumentalizzare ma di avere un’autorità politica e amministrativa che si assuma la responsabilità di mettere in fila i fatti e spiegarli. Invece, abbiamo sentito nelle ultime 48 ore il Ministro Piantedosi farneticare, addirittura accusando in un primo momento le vittime, e nascondersi dietro il fatto che ci sarà un’inchiesta della magistratura. Inchieste che ci sono sempre e non impediscono alle autorità di spiegare l’accaduto di fronte al Parlamento”, ha concluso Magi.