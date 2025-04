Migranti: Magi, ‘in Albania inutile e sadico gioco dell’oca’

12 Aprile 2025

Roma, 12 apr (Adnkronos) – “E’ ricominciato questo sadico gioco dell’oca sulla pelle dei migranti, che vengono presi da un centro in Italia e portati in Albania, senza che questo abbia alcun senso. Solo una enorme spesa, inutile da un punto di vista della possibilità di rimpatriali. A pagare sono i contribuenti e i cittadini italiani”. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi a margine dell’assemblea del partito in corso a Roma.