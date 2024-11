Migranti: Magi, ‘Libra con 8 persone in Albania? siamo alle comiche’

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “La grande strategia di Meloni e Salvini di contrasto all’immigrazione ha portato oggi a un nuovo enorme successo: ben 8 persone in questo momento sul pattugliatore Libra stanno raggiungendo i Cpr in Albania. Siamo alle comiche, se non fosse che i Cpr albanesi sono fuori dal diritto europeo e costano ben 1 miliardo di euro ai contribuenti italiani, che pagano per dei centri che finora hanno ospitato solo 12 persone. Un enorme spreco di denaro pubblico, una ignominia sul nostro Paese che fa un altro passo fuori dal diritto europeo, una triste pagina per i diritti umani. Meloni sta deliberatamente scegliendo di andare allo scontro con la ragionevolezza, con il diritto e lo fa contro ogni interesse degli italiani. Ammetta piuttosto il fallimento, chiuda i Cpr in Albania e chieda scusa”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.