Migranti: Magi, ‘richiesta accesso atti su rintraccio persone portate in Albania’

7 Novembre 2024

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “In attesa di sapere che fine ha fatto la nave Libra partita ieri dalle acque a largo di Lampedusa, che sarebbe dovuta arrivare oggi ma di cui si è persa ogni notizia, ho avanzato al ministero dell’Interno, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comando Generale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera una istanza formale di accesso agli atti amministrativi relativamente alle operazioni S.A.R. o ai rintracci da cui è derivato il salvataggio e il trasferimento nell’hotspot di Shëngjin e nel CPR di Gjadër (Albania) rispettivamente dei 16 migranti di origini bengalesi ed egiziane, avvenuto approssimativamente in data 16 ottobre 2024, tutti successivamente rimpatriati in Italia a seguito della mancata convalida del trattenimento amministrativo, e degli 8 migranti di origini bengalesi ed egiziane, soccorsi approssimativamente in data 4 novembre 2024 che stanno arrivando con arrivo in Albania in queste ore”. Così Riccardo Magi di Più Europa.

“In particolare, ho chiesto di conoscere con esattezza il numero di eventi S.A.R. o rintracci confluiti in ciascun trasbordo, la data, l’ora, la geolocalizzazione dell’avvenuto salvataggio e dell’avvistamento di ciascuna imbarcazione da cui sono stati tratti in salvo i migranti collocati a bordo del pattugliatore denominato Libra appartenente alla Marina Militare Italiana. E ho chiesto di sapere il numero identificativo e il nome di ciascuna imbarcazione coinvolta nelle attività di ricerca e soccorso da cui è derivato il prelievo di ogni migrante successivamente condotto in Albania”.