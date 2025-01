Migranti: Magni (Avs), ‘chi ha autorizzato aereo Almasry per Libia? Meloni riferisca’

22 Gennaio 2025

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Il ministro Nordio è inadeguato e dovrebbe dimettersi. Rilasciare un criminale e portarlo con un aereo militare in Libia è gravissimo. Almasry è un criminale accusato, tra l’altro, di crimini di guerra e ricercato dalla Corte Penale Internazionale e l’Italia dopo averlo arrestato lo rilascia”. Così il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni in aula a palazzo Madama.

“La Meloni aveva detto agli italiani che avrebbe perseguito e combattuto i trafficanti di uomini in tutto il globo terracqueo e invece li fa riaccompagnare dai nostri servizi segreti in Libia. Chi ha dato l’ordine di rilascio? Chi ha autorizzato l’utilizzo di mezzi militari per rimpatriare il libico? La Meloni venga in Parlamento a spiegare se ne ha il coraggio”.