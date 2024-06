Migranti: Majorino (Pd), ‘finalmente destra vuole cambiare Bossi-Fini’

4 Giugno 2024

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Apprendiamo che dopo anni di omissioni e immobilismo la destra vorrebbe cambiare la Bossi-Fini, cioè una delle peggiori leggi in materia d’immigrazione mai partorite in Europa. Da mesi sosteniamo che questa sia una priorità, soprattutto per investire su gestione regolare del fenomeno e processi di integrazione”. Così in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella segreteria nazionale del Pd.

“Speriamo che questa disponibilità da destra rimanga via anche tra una settimana. Per quel che ci riguarda, attraverso innanzitutto il lavoro predisposto dal senatore Delrio, siamo pronti al confronto con una precisa proposta di Legge. Ci auguriamo infine che Giorgia Meloni chieda scusa per il pasticcio creato in Albania e abbandoni quel progetto sconsiderato che si sta configurando semplicemente come un importante business per alcuni”.