Migranti: Majorino (Pd), ‘governo ha portato Italia in vicolo cieco, Meloni si fermi’**

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Il governo ha portato l’Italia in un vicolo cieco. Decidendo di insistere sulla strada del Cpr in Albania ha concepito un intervento non solo disumano e costosissimo ma pure evidentemente in contrasto con l’attuale sistema di regole”. Così Pierfrancesco Majorino, responsabile Immigrazione Pd, interpellato dall’Adnkronos. “Giorgia Meloni dovrebbe fermarsi, annullare questo inutile e osceno progetto, dirottare i fondi impiegati per la deportazione a sostegno della sanità pubblica e chiedere scusa”.