Migranti: Majorino (Pd), ‘operazione Albania brutta, cinica e costosa’

14 Ottobre 2024

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Siamo di fronte ad un’operazione brutta, cinica e costosa. La vicenda del centro per i migranti in Albania non può essere commentata diversamente e si propone a livello europeo come un laboratorio di tutte le cose da non fare. Verranno lesi i diritti umani, verrà limitata la trasparenza, si impiegherà quasi un miliardo di euro che poteva essere destinato ad esempio per la sanità italiana e, infine, si determinerà una condizione paradossale, con vari migranti che potenzialmente laddove non rimpatriabili potrebbero fare presto ritorno in Italia. Il governo Meloni sta realizzando una pagina orrenda sul piano della gestione delle politiche migratorie. Una pagina da contrastare in tutti i modi”. Così in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile politiche migratorie e diritto alla casa nella segreteria Pd.