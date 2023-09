Migranti: Malan (Fdi), ‘da La Repubblica irresponsabili fake news’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Vergognose e irresponsabili fake news di La Repubblica sul decreto migranti. Ieri la presunta notizia, sparata in home page, secondo cui nel nuovo provvedimento verrebbe eliminato il diritto alla protezione delle donne in gravidanza. Oggi, l’ennesima notizia priva di qualunque fondamento, persino accompagnata da una intervista del garante per l’infanzia, secondo la quale verrebbe tolta la presunzione di minore età. La realtà è diversa, addirittura opposta. Il diritto alla protezione è stato esteso a tutte le donne, quindi un ampliamento della tutela. Riguardo ai minori, nel caso di dubbio la presunzione di minore età è stata mantenuta e viene soltanto accelerata la procedura di accertamento, peraltro solo in casi di flussi migratori particolarmente ingenti. Non c’è alcun rovesciamento dell’onere della prova. La critica, per quanto aspra, è sempre benvenuta. Noi, a differenza di altri, difendiamo l’articolo 21 della Costituzione anche per chi ci attacca. Ma la propaganda fatta a forza di falsità è desolante e inquina il pubblico dibattito. Vorrei poter continuare a stupirmi quando viene attuata da un organo di informazione importante come Repubblica”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.