Marzo 27, 2023

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “I fatti stanno dando ragione al presidente Giorgia Meloni, che da tempo ha sollevato in sedi internazionali, in particolare all’interno del Consiglio europeo, la questione Tunisia: bisogna evitarne il fallimento e attuare un ‘Piano Mattei’ per l’Africa, al fine di evitare che queste partenze diventino incontrollate dando luogo alle tragedie a cui abbiamo recentemente assistito”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.