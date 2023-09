Migranti: Malan (Fdi), ‘grave decisione Francia e Germania’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “L’auspicio di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni europee è che ci sia una svolta di centrodestra nella Commissione europea. Vogliamo un’Europa meno burocratica e più politica, veramente presente e non soltanto a parole sulla questione immigrazione. In particolare, è grave la scelta di Francia e Germania che ci chiedono di riprenderci velocemente gli immigrati irregolari che dopo essere sbarcati in Italia sono andati in altre Nazioni europee. Come ha ribadito in più occasioni il presidente Meloni bisogna prima difendere i confini esterni dell’Unione europea per arginare l’immigrazione illegale e solo dopo occuparci dei movimenti secondari. Questa è la posizione che il governo ha sempre sostenuto e sul quale il Consiglio europeo ha trovato un accordo”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.