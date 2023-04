Migranti: Malan (FdI), ‘sinistra ha usato protezione speciale come passepartout’

Aprile 15, 2023

Roma, 15 apr (Adnkronos) – “L’emendamento che la maggioranza ha presentato al dl Cutro in Commissione Affari Costituzionali si pone come obiettivo quello di cancellare quelle norme permissive che abbiamo ereditato dai governi precedenti e che non esistono in alcun altro Stato europeo”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

“Parliamo della cosiddetta protezione speciale che nei fatti è diventato un passepartout per qualsiasi immigrato irregolare per accedere e restare in Italia. La sinistra insomma vuole che chiunque arrivi in Italia possa rimanerci e in breve avere la cittadinanza italiana. Fratelli d’Italia e il centrodestra, come già detto in campagna elettorale, lavorano a un sistema di norme che consentano di accogliere soltanto chi ne ha diritto e che questo sia fatto con dignità”, aggiunge Malan.