Migranti: Malan, ‘Pd chiarisca su rapporti con Casarini’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Il quotidiano ‘La Verità’ pubblica circostanziate notizie sul fatto che importanti esponenti del Pd avrebbero fornito informazioni riservate a Luca Casarini, consentendogli di portare avanti le attività per le quali oggi è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Particolarmente grave il coinvolgimento di esponenti dell’Esecutivo di allora, il secondo governo Conte. Spero che nessuno parlerà di disobbedienza civile perché questo si fa pubblicamente e non in segreto avvalendosi di informazioni ottenute grazie alla loro posizione. E soprattutto si fa quando non si è in condizione di cambiare leggi che si ritengono ingiuste”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.

“Qui invece -aggiunge- parliamo di un partito che era al Governo esprimendo diversi ministri tra i quali quelli della Difesa, dell’Economia, delle Infrastrutture, oltre a importanti posizioni al Viminale. Attendiamo chiarimenti, soprattutto da coloro che chiedono ogni settimana dimissioni di esponenti dell’attuale Governo, accusati di fatti assai meno gravi, della cui colpevolezza -come in questo caso- non c’è alcuna certezza giudiziaria”.